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«Женщина в состоянии развода»: кто сказал, что нужен муж?

На видеосервисе Kion вышел сериал с Марией Машковой о чайлдфри-философии
Николай Корнацкий , кинокритик
Кадр из сериала / Щука

На Kion вышел сериал с Марией Машковой о чайлдфри-философии и одиночестве. Создателям проекта удалось сделать ромком, обойдя присущие этому жанру клише – патриархальность и слащавость Так давно заведено: уступив в конкуренции за большой экран, жанры перебираются на малый. Детективы, триллеры в эмиграции освоились, похорошели, и ровно то же самое происходит с романтической комедией, которую все реже встретишь в киноафише. Ромком неоднократно хоронили – в том числе по причинам «патриархальности» и груза клише. Но при должном уходе и замене ряда деталей сюжетный двигатель работает эффективно, как в те же 1980-е. Доказано сериалом «Женщина в состоянии развода» режиссеров-дебютантов Дмитрия Гайтяна и Ольги Сафроновой, который стартовал на видеосервисе Kion 9 июня.

Прогрессивные люди даже разводятся прогрессивно. Справили веселее, чем свадьбу. Теперь Вера (Мария Машкова, звезда сериалов «Света с того света» и «МакМафия») свободна и самодостаточна – финансово, да и в личном плане. Ей самой себя вполне достаточно. Карьера, уроки французского, йога. Кто сказал, что нужен муж?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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