Выставка «Точки зрения»: работа над собой

Новый проект Музея русского импрессионизма расскажет об эволюции жанра портрета на рубеже ХIХ–ХХ вв. В экспозиции представлены работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева и других художников Автопортреты и портреты художников в разном исполнении дают возможность сравнить их внешность: какой она выглядит в их собственных глазах и как она видится со стороны – другим мастером. Еще одна версия портрета – фотография. Три изображения создают стереоскопический эффект. Мы видим грани одной и той же личности. Но чтобы понять, с кем мы имеем дело, нужно совместить три таких не похожих друг на друга образа.