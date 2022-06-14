Что станет драйвером роста российской экономики

Масштабы экономического спада важны, так как от этого зависят доходы населения. Чем мягче будет коррекция экономики в 2022 г., тем менее болезненным окажется этот процесс для граждан. Более оптимистичный взгляд на экономику объясняется тем, что во многих отраслях предел падения уже, вероятно, достигнут. Несмотря на сильную коррекцию в добывающем сегменте, возможно, уже в мае ситуация в этой отрасли нормализовалась. Активность в обрабатывающем секторе, возможно, тоже стабилизировалась. В связи с этим возникает вопрос: что же будет драйвером роста, когда экономика России начнет восстанавливаться?