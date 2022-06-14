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Что станет драйвером роста российской экономики

Новая модель российской экономики уже формируется
Антон Струченевский , главный экономист «Сбербанк CIB»
Новая модель российской экономики уже формируется. Бизнес вынужден переориентироваться на другие рынки, и этот процесс уже запущен / Евгений Разумный / Ведомости

В текущем кризисе экономика России демонстрирует удивительную устойчивость. Если в конце февраля – начале марта казалось, что спад превысит 10%, то сейчас даже прогноз снижения на 8% выглядит довольно пессимистичным. Помощник президента России Максим Орешкин отметил недавно, что по итогам нынешнего года ВВП России снизится не более чем на 5%. Министр финансов Антон Силуанов также считает, что спад будет меньше, чем предполагают прогнозы.

Масштабы экономического спада важны, так как от этого зависят доходы населения. Чем мягче будет коррекция экономики в 2022 г., тем менее болезненным окажется этот процесс для граждан. Более оптимистичный взгляд на экономику объясняется тем, что во многих отраслях предел падения уже, вероятно, достигнут. Несмотря на сильную коррекцию в добывающем сегменте, возможно, уже в мае ситуация в этой отрасли нормализовалась. Активность в обрабатывающем секторе, возможно, тоже стабилизировалась. В связи с этим возникает вопрос: что же будет драйвером роста, когда экономика России начнет восстанавливаться?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных