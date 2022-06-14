Зачем Great Wall пошла по пути Илона Маска

Зачем Great Wall пошла по пути Илона МаскаВодородный автомобиль в премиум-сегменте – по-китайски амбициозная цель
Ведущий китайский автопроизводитель Great Wall на прошлой неделе объявил, что до конца года запустит премиальный суббренд автомобилей на водородных топливных элементах FCEV. Цель по-китайски амбициозная – через три года войти в тройку мировых лидеров по водородным авто, оставаясь при этом в премиум-сегменте.
Водородный автомобиль сегодня – это не только технохайп, своего рода приманка (и ловушка) для венчурных инвесторов, окончивших западные бизнес-школы, а не технические вузы. Водород – это еще и сверхидея экологов.
О водородном топливе часто говорят как о пути снижения углеродного следа на автотранспорте. Пока эти разговоры не имеют под собой внятных оснований. Потому что нет комплексных оценок экологического ущерба от водородных авто не в месте эксплуатации, а интегрально – по всей планете и по всему жизненному циклу от производства водорода и топливных элементов до утилизации последних. Ведь с электромобилями тоже все зачиналось пасторально – на технохайпе и заявлениях о выдающейся экологичности. И джентльменам долго верили на слово. Но когда интегрально посчитанные оценки стали просачиваться в СМИ, тщательно скрываемое стало явным: суммарный экологический след электроавто сравним с бензиновыми или дизельными, столь третируемыми эковоукистами.