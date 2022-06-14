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Зачем Great Wall пошла по пути Илона Маска

Водородный автомобиль в премиум-сегменте – по-китайски амбициозная цель
Андрей Ионин , член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского
GREG BAKER / AFP

Ведущий китайский автопроизводитель Great Wall на прошлой неделе объявил, что до конца года запустит премиальный суббренд автомобилей на водородных топливных элементах FCEV. Цель по-китайски амбициозная – через три года войти в тройку мировых лидеров по водородным авто, оставаясь при этом в премиум-сегменте.

Водородный автомобиль сегодня – это не только технохайп, своего рода приманка (и ловушка) для венчурных инвесторов, окончивших западные бизнес-школы, а не технические вузы. Водород – это еще и сверхидея экологов.

О водородном топливе часто говорят как о пути снижения углеродного следа на автотранспорте. Пока эти разговоры не имеют под собой внятных оснований. Потому что нет комплексных оценок экологического ущерба от водородных авто не в месте эксплуатации, а интегрально – по всей планете и по всему жизненному циклу от производства водорода и топливных элементов до утилизации последних. Ведь с электромобилями тоже все зачиналось пасторально – на технохайпе и заявлениях о выдающейся экологичности. И джентльменам долго верили на слово. Но когда интегрально посчитанные оценки стали просачиваться в СМИ, тщательно скрываемое стало явным: суммарный экологический след электроавто сравним с бензиновыми или дизельными, столь третируемыми эковоукистами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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