У операторов полгода на поиск решений-заменителей

Последние несколько месяцев все компании заняты тем, что адаптируются к сложившейся на рынке ситуации, и телекомсегмент не исключение. Есть очень много вопросов, на которые мобильные операторы должны будут найти ответы уже в ближайшие месяцы. Но у любой медали всегда две стороны. Кризис для одних – это масса возможностей для других.