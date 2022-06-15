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У операторов полгода на поиск решений-заменителей

На данный момент наиболее тонкое место – это оборудование сети радиодоступа
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Последние несколько месяцев все компании заняты тем, что адаптируются к сложившейся на рынке ситуации, и телекомсегмент не исключение. Есть очень много вопросов, на которые мобильные операторы должны будут найти ответы уже в ближайшие месяцы. Но у любой медали всегда две стороны. Кризис для одних – это масса возможностей для других.

Телекомрынок находится в состоянии, приближающемся к стагнации. Операторы в перспективе ожидают ухудшения технического состояния сетей, поскольку установленное оборудование морально и физически устаревает. Это может приводить к отказам в работе и неполадкам в сети. Наиболее часто это происходит на участках сети с большим количеством разнородного оборудования – транспортной сети и сети доступа, которая имеет большое количество базовых станций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных