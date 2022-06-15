У операторов полгода на поиск решений-заменителей

У операторов полгода на поиск решений-заменителейНа данный момент наиболее тонкое место – это оборудование сети радиодоступа
Последние несколько месяцев все компании заняты тем, что адаптируются к сложившейся на рынке ситуации, и телекомсегмент не исключение. Есть очень много вопросов, на которые мобильные операторы должны будут найти ответы уже в ближайшие месяцы. Но у любой медали всегда две стороны. Кризис для одних – это масса возможностей для других.
Телекомрынок находится в состоянии, приближающемся к стагнации. Операторы в перспективе ожидают ухудшения технического состояния сетей, поскольку установленное оборудование морально и физически устаревает. Это может приводить к отказам в работе и неполадкам в сети. Наиболее часто это происходит на участках сети с большим количеством разнородного оборудования – транспортной сети и сети доступа, которая имеет большое количество базовых станций.