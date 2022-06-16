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Рынок энергоносителей остается под властью геополитики

Реален ли отказ развитых стран от ресурсов из России
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
В Европе заявляют, что потребление российского газа к концу 2022 г. упадет на две трети. За этим стоит не волевое решение и умная стратегия, а закрытые промышленные предприятия, которым экономически невыгодно продолжать деятельность при текущих ценах на газ / JOE KLAMAR / AFP

Мировой рынок энергоносителей остается под властью геополитики. Очевидно, что изолировать Россию по примеру Ирана невозможно. Но это не останавливает Европу и США от разработки планов по ужесточению санкций. Снижение нефтегазовых доходов РФ сейчас основная цель Запада. Главное препятствие – разгон инфляции. Развитые страны уже напечатали триллионы долларов пару лет назад под лозунгом зеленой повестки и ухода от углеводородов. Результат плачевный. Инфляция бьет рекорды за несколько десятилетий, энергетический кризис и зависимость от углеводородов только усилилась. 

Поэтому громкие заявления европолитиков о вливании дополнительных инвестиций в возобновляемые источники энергии стали достаточно редким явлением. 18 мая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила план REPowerEU, в рамках которого заявлены дополнительные инвестиции в 300 млрд евро для получения независимости от российских энергоресурсов к 2027 г. Объявленная цифра в 300 млрд евро может выглядеть внушительно, но она гораздо меньше необходимых инвестиций для достижения объявленных целей. Поэтому в рамках плана заявлено также общее уменьшение потребления энергии на 13% к 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных