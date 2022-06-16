Рынок энергоносителей остается под властью геополитикиРеален ли отказ развитых стран от ресурсов из России
Мировой рынок энергоносителей остается под властью геополитики. Очевидно, что изолировать Россию по примеру Ирана невозможно. Но это не останавливает Европу и США от разработки планов по ужесточению санкций. Снижение нефтегазовых доходов РФ сейчас основная цель Запада. Главное препятствие – разгон инфляции. Развитые страны уже напечатали триллионы долларов пару лет назад под лозунгом зеленой повестки и ухода от углеводородов. Результат плачевный. Инфляция бьет рекорды за несколько десятилетий, энергетический кризис и зависимость от углеводородов только усилилась.
Поэтому громкие заявления европолитиков о вливании дополнительных инвестиций в возобновляемые источники энергии стали достаточно редким явлением. 18 мая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила план REPowerEU, в рамках которого заявлены дополнительные инвестиции в 300 млрд евро для получения независимости от российских энергоресурсов к 2027 г. Объявленная цифра в 300 млрд евро может выглядеть внушительно, но она гораздо меньше необходимых инвестиций для достижения объявленных целей. Поэтому в рамках плана заявлено также общее уменьшение потребления энергии на 13% к 2027 г.