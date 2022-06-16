Мировой рынок энергоносителей остается под властью геополитики. Очевидно, что изолировать Россию по примеру Ирана невозможно. Но это не останавливает Европу и США от разработки планов по ужесточению санкций. Снижение нефтегазовых доходов РФ сейчас основная цель Запада. Главное препятствие – разгон инфляции. Развитые страны уже напечатали триллионы долларов пару лет назад под лозунгом зеленой повестки и ухода от углеводородов. Результат плачевный. Инфляция бьет рекорды за несколько десятилетий, энергетический кризис и зависимость от углеводородов только усилилась.