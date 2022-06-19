Модульный принцип в основе IT-инфраструктуры будущего

Государство начало активную работу по поддержке российских вендоров IT-оборудования. И понятно почему: помимо ухода зарубежных вендоров проблемы возникают и у российских производителей. Например, утверждается, что компания «Байкал электроникс» рискует так и не запустить линейку серверных процессоров Baikal-S по причине отказа в размещении заказов на производство со стороны тайваньских заводов.