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Модульный принцип в основе IT-инфраструктуры будущего

Тотальная независимость от западных вендоров – реальная цель при выполнении ряда условий
Евгений Филатов , руководитель практики IT-инфраструктуры и безопасности Accenture в России
IT-ландшафт в целом будет выглядеть как большой набор приложений, состоящий из сервисов трех разных платформ / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Государство начало активную работу по поддержке российских вендоров IT-оборудования. И понятно почему: помимо ухода зарубежных вендоров проблемы возникают и у российских производителей. Например, утверждается, что компания «Байкал электроникс» рискует так и не запустить линейку серверных процессоров Baikal-S по причине отказа в размещении заказов на производство со стороны тайваньских заводов.

Тем временем Минцифры недавно предложило ввести понятие форс-мажора для производителей «железа», завязанных на зарубежные комплектующие. Это позволит обеспечить гибкость при выполнении госконтрактов, что существенно облегчит жизнь производителям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных