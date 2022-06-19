Модульный принцип в основе IT-инфраструктуры будущего

Модульный принцип в основе IT-инфраструктуры будущегоТотальная независимость от западных вендоров – реальная цель при выполнении ряда условий
Государство начало активную работу по поддержке российских вендоров IT-оборудования. И понятно почему: помимо ухода зарубежных вендоров проблемы возникают и у российских производителей. Например, утверждается, что компания «Байкал электроникс» рискует так и не запустить линейку серверных процессоров Baikal-S по причине отказа в размещении заказов на производство со стороны тайваньских заводов.
Тем временем Минцифры недавно предложило ввести понятие форс-мажора для производителей «железа», завязанных на зарубежные комплектующие. Это позволит обеспечить гибкость при выполнении госконтрактов, что существенно облегчит жизнь производителям.
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