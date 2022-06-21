В новом экономическом контексте

Первыми и, возможно, определяющими среди них были названы открытость экономики и опора на предпринимательские свободы. Президент и ранее не раз говорил о важности свободы предпринимательства, но сейчас, вероятно, впервые обозначил ее как один из принципов долгосрочного развития.