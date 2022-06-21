В новом экономическом контексте

В новом экономическом контекстеПМЭФ-2022 помог усвоить новые правила игры
На ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин дал ответ на вопрос о том, на каких принципах будет строиться развитие страны в новой экономической реальности.
Первыми и, возможно, определяющими среди них были названы открытость экономики и опора на предпринимательские свободы. Президент и ранее не раз говорил о важности свободы предпринимательства, но сейчас, вероятно, впервые обозначил ее как один из принципов долгосрочного развития.
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