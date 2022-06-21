Россия и антисанкционные сети

Россия и антисанкционные сетиДолгосрочной стратегией России должно стать формирование новых устойчивых сообществ
Современное общество принято называть сетевым. Это не только красивое название, но и принципиально новое качество общественного устройства, новые системы ценностей и мышления, новые внутри- и межсетевые конфликты. Санкции, пакет за пакетом которых обрушивают на Россию ее недружественные «партнеры», следует также рассматривать как сетевой феномен.
Сетевая хрестоматия
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