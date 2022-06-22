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Мнения / Инвестиции

Почему доллар больше не тихая гавань и что делать с накоплениями в валюте

Россияне долго воспринимали доллар как надежный инструмент для сбережений, но ситуация изменилась
Станислав Близнюк , Председатель правления «Тинькофф банка»
Максим Стулов / Ведомости

Многие годы россияне воспринимали доллар как один из самых надежных инструментов для сбережений. Сегодня ситуация изменилась: доллар перестал быть тихой гаванью и стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но при этом доступных альтернатив накоплениям в валюте стало больше. В этих условиях банкам, которые оказались лишены надежных инструментов хранения или инвестирования доллара и которые при этом несут ответственность перед клиентами, важно предупреждать клиентов о рисках «недружественных» валют и помочь найти лучшие с учетом сегодняшнего дня решения. Пусть даже вызывая огонь на себя – когда приходится принимать непопулярные и быстрые решения по валютным продуктам и SWIFT–переводам ради сохранения их работы в принципе.

Чтобы понять, почему доллар стремительно превращается в элемент риска, нужно разобраться, какие сейчас есть у банков возможности инвестировать или хранить доллары своих клиентов и как банк проводит платеж клиента в долларах. Российские банки проводят долларовые платежи через корсчета в американских банках. За последний месяц мы видели, что корсчета целого ряда российских банков оказались заблокированными. Равно как и все активы, хранящиеся на них. Есть ли в нынешней ситуации в России банки, которые можно назвать неприкасаемыми? Ответ очевиден.

Другая сторона проблемы: российские банки практически лишены возможности надежно инвестировать доллары своих клиентов. Опций у российского банка всего три: хранить на корсчете в американском банке, на счете в российском Национальном клиринговом центре (НКЦ) или использовать для кредитования клиентов. С корсчетами в американских банках все понятно, но и хранение долларов на счете в НКЦ в текущей ситуации относится к зоне риска. Об этом, кстати, честно предупреждает регулятор. Стоит вспомнить недавний пример санкционного давления на Национальный расчетный депозитарий, вылившийся в заморозку части ценных бумаг российских инвесторов.

В России уже осталось всего несколько российских банков, в котором клиенты могут проводить переводы в долларах. SWIFT-переводы проводятся с задействованием западной финансовой инфраструктуры, при этом западные банки-партнеры планомерно ужесточают проверки платежей россиян и драматически снижают доступные лимиты на число переводов. В итоге в ближайшие недели окно возможностей для SWIFT-переводов в России будет значительно сужаться. Банкам приходится также подстраиваться под эти правила и самим менять условия SWIFT-переводов, чтобы сохранить саму возможность осуществления таких переводов для клиентов. Это красочный пример того, что привычные россиянам доллары – это инструмент, стремительно теряющий сегодня важные признаки «платежного» средства.

Самое главное сейчас, что банки могут сделать для клиентов, – побудить их задуматься об альтернативе долларовым накоплениям и предоставить им эти альтернативы. Ограничения на валютные операции (комиссии и прочее) – это не способ заработка, а это призыв к клиентам срочно менять паттерны поведения.

Какие альтернативы доллару есть в текущей ситуации:

  • Снять наличные в банкоматах. По правилам ЦБ, снять доллары и евро до 9 сентября можно в пределах $10 000 и не больше суммы, которая была на валютных счетах 9 марта в 00:00.

  • Сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке в соответствии с доступными в вашем банке лимитами.
  • Перевести сбережения в долларах и евро в альтернативные валюты – например в юань, гонконгский доллар, тенге, лиру, конвертировать доллары в рубли или другие валюты по выгодному курсу.

  • Вложить доллары в золотые слитки или инвестировать в биржевое золото или серебро с надежным хранением в хранилище Мосбиржи. 

  • Рассмотреть возможность вместо доллара приобрести фьючерс на доллар – так вы уходите от риска хранения американской валюты и при этом полностью хеджируете риск обесценения рубля относительно доллара. Если верите в драгметаллы, можно купить фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий или фьючерсы на медь, нефть или природный газ.

  • Рассмотреть возможность инвестиций в акции и облигации. Есть неплохие рублевые акции с высокой дивидендной доходностью, можно купить облигации, доходность по которым сравнима с депозитом, но которые для получения не надо держать конкретный длинный срок – их можно продать в любой момент времени. Инвестаналитики постоянно создают подборки инвестиционных инструментов с разным риском на любой вкус.

  • Продолжить хранить деньги на валютных счетах в пределах доступных сумм, если позволяют заградительные тарифы и отрицательные комиссии в банках. Но нужно помнить, что банки все больше будут призывать клиентов пересмотреть свои валютные предпочтения.

  • Не принимать валютные переводы на свой счет, чтобы не платить комиссии за входящий SWIFT-перевод.

  • Конвертировать доллары в рубли по биржевому курсу и перевести их в другой российский банк, в котором нет еще отрицательных ставок на валютные счета, и купить доллары там. Незначительные потери на конвертации, но зато нет риска того, что за обслуживание валютного счета придется платить.

Как мы видим, реальность сегодняшнего дня такова, что к выбору валютных сбережений приходится подходить крайне осторожно. Но и альтернатив с развитием финансового сектора становится больше. Например, в скором времени у клиентов появится возможность инвестировать в гонконгские акции, риски хранения которых будут существенно ниже, чем хранения доллара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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