Почему доллар больше не тихая гавань и что делать с накоплениями в валюте

Многие годы россияне воспринимали доллар как один из самых надежных инструментов для сбережений. Сегодня ситуация изменилась: доллар перестал быть тихой гаванью и стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но при этом доступных альтернатив накоплениям в валюте стало больше. В этих условиях банкам, которые оказались лишены надежных инструментов хранения или инвестирования доллара и которые при этом несут ответственность перед клиентами, важно предупреждать клиентов о рисках «недружественных» валют и помочь найти лучшие с учетом сегодняшнего дня решения. Пусть даже вызывая огонь на себя – когда приходится принимать непопулярные и быстрые решения по валютным продуктам и SWIFT–переводам ради сохранения их работы в принципе.