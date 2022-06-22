Нерассказанные причины продовольственного кризиса

За последние два года мир столкнулся с резким подорожанием продовольствия. Ценовой индекс стоимости продовольствия ООН по состоянию на февраль текущего года вырос до 141 пункта, или на 53% относительно своего среднего значения в 92 пункта за II квартал 2020 г. Такой всплеск цен вызвал шок на фоне господствовавшей более пяти лет стабильности: с начала 2015 г. и до середины 2020 г. индекс стоимости продовольствия ООН незначительно колебался в узком диапазоне вокруг значения в 95 пунктов (за базу взят средний уровень цен за 2014–2016 гг.).