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Нерассказанные причины продовольственного кризиса

Почему продовольствие подорожало на 53% за два года
Михаил Расстригин , первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок»
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

За последние два года мир столкнулся с резким подорожанием продовольствия. Ценовой индекс стоимости продовольствия ООН по состоянию на февраль текущего года вырос до 141 пункта, или на 53% относительно своего среднего значения в 92 пункта за II квартал 2020 г. Такой всплеск цен вызвал шок на фоне господствовавшей более пяти лет стабильности: с начала 2015 г. и до середины 2020 г. индекс стоимости продовольствия ООН незначительно колебался в узком диапазоне вокруг значения в 95 пунктов (за базу взят средний уровень цен за 2014–2016 гг.).

Растет аппетит и денежная масса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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