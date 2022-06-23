«Межсезонье»: революция внутри себя

Девочка Саша (Женя Виноградова, снималась в сериале «Последний министр») и мальчик Данила (Игорь Иванов, снимался в сериалах «Знахарь» и «Лучше, чем люди») встретились глазами на многолюдной вечеринке, поднялись наверх и решили заняться сексом. Эротический опыт был прерван вероломным вторжением Сашиной мамы (Жанна Пугачева, известна по сериалу «Заключение») и сердитого отчима (Константин Гацалов, известный по сериалу «Краткий курс счастливой жизни»). Блудную дочь дома ждет резкий разговор в жанре «пока ты живешь в этом доме...» и «не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому». На следующий день Саша и Данила решают, что нужно вместе сбежать куда глаза глядят, а там будь что будет.