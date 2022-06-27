Афганистан возвращается к ситуации, существовавшей до 2001 года

Конфликт талибов с шиитами-хазарейцами был неизбежен: талибы, ревнители чистоты суннитского ислама, не признают шиитов полноценными и равноправными гражданами. Кроме того, хазарейцы воевали с талибами еще в 1990-х и были одной из ведущих сил антиталибской коалиции, помогавшей американцам свергнуть режим талибов в 2001 г.