Афганистан возвращается к ситуации, существовавшей до 2001 года

Афганистан возвращается к ситуации, существовавшей до 2001 годаПохоже, история государства пошла по кругу
В Афганистане открылся новый фронт. В дополнение к таджикскому Фронту национального сопротивления, активизировавшемуся в Панджшере, против талибов (организации, запрещенной в России) восстали хазарейцы. Причиной восстания стало отстранение моулави (по-арабски – толкователь канонов шариата) Мехди Муджахида – единственного талибского командира-хазарейца – от должности начальника разведки провинции Бамиан.
Конфликт талибов с шиитами-хазарейцами был неизбежен: талибы, ревнители чистоты суннитского ислама, не признают шиитов полноценными и равноправными гражданами. Кроме того, хазарейцы воевали с талибами еще в 1990-х и были одной из ведущих сил антиталибской коалиции, помогавшей американцам свергнуть режим талибов в 2001 г.
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