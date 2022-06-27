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Афганистан возвращается к ситуации, существовавшей до 2001 года

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Евгений Трифонов , политолог
Судя по реакции афганских социальных сетей на события в хазарейском уезде Балхаб, где развернулись основные бои, афганцы восприняли восстание Мехди и попытку его подавления как начало новой межэтнической и межконфессиональной войны / Jorge Silva / Reuters

В Афганистане открылся новый фронт. В дополнение к таджикскому Фронту национального сопротивления, активизировавшемуся в Панджшере, против талибов (организации, запрещенной в России) восстали хазарейцы. Причиной восстания стало отстранение моулави (по-арабски – толкователь канонов шариата) Мехди Муджахида – единственного талибского командира-хазарейца – от должности начальника разведки провинции Бамиан.

Конфликт талибов с шиитами-хазарейцами был неизбежен: талибы, ревнители чистоты суннитского ислама, не признают шиитов полноценными и равноправными гражданами. Кроме того, хазарейцы воевали с талибами еще в 1990-х и были одной из ведущих сил антиталибской коалиции, помогавшей американцам свергнуть режим талибов в 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных