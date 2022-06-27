5G России по плечу

Сети разваливаются, каннибализация неизбежна, дни цифровой экономики сочтены... Унылые прогнозы пессимистов далеки от реальности. Впрочем, как и радостные заявления оптимистов, уверенных в безоблачном будущем российского телекома. А где же правда? Или, формулируя вопрос с потребительской точки зрения, будет ли у нас по-прежнему работать мобильная связь?