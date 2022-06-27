5G России по плечу

5G России по плечуОтечественные операторы обеспечены оборудованием минимум на 1–1,5 года
Сети разваливаются, каннибализация неизбежна, дни цифровой экономики сочтены... Унылые прогнозы пессимистов далеки от реальности. Впрочем, как и радостные заявления оптимистов, уверенных в безоблачном будущем российского телекома. А где же правда? Или, формулируя вопрос с потребительской точки зрения, будет ли у нас по-прежнему работать мобильная связь?
В хорошем произведении логика финальной развязки закладывается на первых страницах. Так произошло и в истории про сотовую связь в России, когда в начале 90-х гг. отечественные компании при строительстве сетей полностью доверились иностранным производителям оборудования.
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