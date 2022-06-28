Бизнес готов строить новую экономику

За это время была успешно выстроена вертикально организованная система власти, и в этой системе крупный бизнес лишился сколько-нибудь серьезных рычагов влияния на государственную политику. Власть в лучшем случае консультировалась с представителями бизнеса, но гораздо чаще давала ему указания, обязательные для исполнения.