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Бизнес готов строить новую экономику

России необходимо резко наращивать инвестиции в частный сектор
Андрей Тренин , генеральный директор АО «Аркминерал-ресурс»
Государство могло бы стать наиболее доступным источником инвестиционных денег, однако в силу определенных причин пока не торопится выступать главным инвестором / Максим Стулов / Ведомости

Прошло почти 20 лет с того момента, когда российское государство покончило с претензиями крупного бизнеса, тесно связанного с иностранным капиталом, на определение внутренней политики страны. Тем самым государственная власть восстановила свое положение верховного суверена.

За это время была успешно выстроена вертикально организованная система власти, и в этой системе крупный бизнес лишился сколько-нибудь серьезных рычагов влияния на государственную политику. Власть в лучшем случае консультировалась с представителями бизнеса, но гораздо чаще давала ему указания, обязательные для исполнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных