Возвращению бизнеса «в родную гавань» могут помешать административные «рифы»

Во-первых, в подобных реструктуризациях участвуют как российские, так и иностранные компании. Соответственно, процесс должен одновременно удовлетворять требованиям двух или даже более государств. Во-вторых, во внутригрупповых сделках, опосредующих реструктуризацию с иностранным элементом, последствия и риски нарушения российских или иностранных норм корпоративного и гражданского права несопоставимы с последствиями и рисками нарушения норм публичного, прежде всего налогового, права. Например, уже были прецеденты, когда по таким внутригрупповым операциям компаниям доначисляли налоги, зачастую субъективно трактуя цели и способы проведения реструктуризации группы. И сейчас, несмотря на то что среди интересантов возвращения в Россию могут быть крупные холдинги, включая маркетплейсы, компании из отрасли информационных технологий и нефтегазового сектора, все они, имея иностранный компонент, оказываются между молотом и наковальней.