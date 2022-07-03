Обновленная модель образования должна сохранить лучшее

Качественными должны быть и специалитет, и бакалавриат, и магистратура. При вступлении в Болонский процесс мы неоправданно отказались от национального достояния – системы специалитета. Но сохранили его в жизненно важных направлениях подготовки. Возвращаться к тому, что в высшем образовании будет только специалитет, неоправданно: жесткое закрепление связи между рынком профессий и направлениями подготовки больше подходит для индустриальной экономики.