Обновленная модель образования должна сохранить лучшее

Обновленная модель образования должна сохранить лучшееЧто будет после выхода России из болонской системы
Государство в последние годы возвращается в высшее образование, т. е. четче определяет цели и направления его развития. Поэтому новость об исключении российских вузов из Болонского процесса была ожидаемой. Сегодня система высшего образования должна соответствовать задачам национального научно-технологического развития, обеспечивать образовательный и научный суверенитет. Необходимо ориентироваться на фундаментальное качество университетского образования.
Качественными должны быть и специалитет, и бакалавриат, и магистратура. При вступлении в Болонский процесс мы неоправданно отказались от национального достояния – системы специалитета. Но сохранили его в жизненно важных направлениях подготовки. Возвращаться к тому, что в высшем образовании будет только специалитет, неоправданно: жесткое закрепление связи между рынком профессий и направлениями подготовки больше подходит для индустриальной экономики.