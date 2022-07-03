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Обновленная модель образования должна сохранить лучшее

Что будет после выхода России из болонской системы
Елена Брызгалина , заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова
В рамках Болонского процесса обучение в течение всей жизни объявлялось отдельным направлением. Но в России университеты и так вовлекают в просвещение разные категории населения / Евгений Разумный / Ведомости

Государство в последние годы возвращается в высшее образование, т. е. четче определяет цели и направления его развития. Поэтому новость об исключении российских вузов из Болонского процесса была ожидаемой. Сегодня система высшего образования должна соответствовать задачам национального научно-технологического развития, обеспечивать образовательный и научный суверенитет. Необходимо ориентироваться на фундаментальное качество университетского образования.

Качественными должны быть и специалитет, и бакалавриат, и магистратура. При вступлении в Болонский процесс мы неоправданно отказались от национального достояния – системы специалитета. Но сохранили его в жизненно важных направлениях подготовки. Возвращаться к тому, что в высшем образовании будет только специалитет, неоправданно: жесткое закрепление связи между рынком профессий и направлениями подготовки больше подходит для индустриальной экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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