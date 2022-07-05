Норвегия вытесняет партнеров со Шпицбергена

Шпицберген снова в заголовках новостей – и снова в связи с российско-норвежским дипломатическим скандалом. Власти королевства под предлогом санкций отказались пропустить партию российских грузов через КПП «Стурскуг» для дальнейшей переправки на архипелаг. Из-за запрета на сухопутные транспортировки любых товаров российскими автоперевозчиками два контейнера с запасами продовольствия и оборудованием для россиян застряли на границе с 30 апреля.