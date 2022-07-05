Норвегия вытесняет партнеров со Шпицбергена

Норвегия вытесняет партнеров со ШпицбергенаРешение о запрете транзита российских грузов – политическое по своей сути
Шпицберген снова в заголовках новостей – и снова в связи с российско-норвежским дипломатическим скандалом. Власти королевства под предлогом санкций отказались пропустить партию российских грузов через КПП «Стурскуг» для дальнейшей переправки на архипелаг. Из-за запрета на сухопутные транспортировки любых товаров российскими автоперевозчиками два контейнера с запасами продовольствия и оборудованием для россиян застряли на границе с 30 апреля.
Такой шаг укладывается в логику текущей конфронтации с Россией: Норвегия следует примеру западных стран и готова оправдать нарушение международно-правовых норм несогласием с политикой другой страны. Это опасный прецедент, хотя и не единственный.
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