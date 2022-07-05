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Оборудование уже идет в Россию обходным путем

Что означает параллельный импорт для IT-отрасли
Михаил Грибов , управляющий партнер группы компаний IT Expert
IT-компаниям, полагающимся на параллельный импорт техники, можно посоветовать запастись деньгами и создать определенные резервы под непредвиденные ситуации / Андрей Гордеев / Ведомости

Вступление в силу закона о допущении параллельного импорта зарубежной продукции в Россию хоть и решит проблему доступности оборудования для IT-отрасли, но без качественного сервисного обслуживания ввезенных в страну агрегатов новейшие серверы и другие элементы цифровой инфраструктуры быстро станут уязвимы для хакеров. К тому же без соответствующих лицензий такое оборудование просто не будет работать – ранее «Ведомости» писали о том, что многие российские IT-компании будут вынуждены взламывать имеющееся у них оборудование Cisco и IBM.

Теперь можно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных