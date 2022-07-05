Оборудование уже идет в Россию обходным путем

Вступление в силу закона о допущении параллельного импорта зарубежной продукции в Россию хоть и решит проблему доступности оборудования для IT-отрасли, но без качественного сервисного обслуживания ввезенных в страну агрегатов новейшие серверы и другие элементы цифровой инфраструктуры быстро станут уязвимы для хакеров. К тому же без соответствующих лицензий такое оборудование просто не будет работать – ранее «Ведомости» писали о том, что многие российские IT-компании будут вынуждены взламывать имеющееся у них оборудование Cisco и IBM.