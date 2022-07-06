Кто займет нишу IKEA

Кто займет нишу IKEAЛюбой, кто сможет соответствовать ожиданиям потребителя, формировавшимся за десятилетия
Покупатели российского мебельного бизнеса IKEA столкнутся со сложностями, связанными с изменившейся структурой рынка и новой логистикой. Что более важно – они будут вынуждены соответствовать сложившимся за многие годы потребительским предпочтениям либо самостоятельно формировать новые.
На днях IKEA анонсировала распродажу товаров, оставшихся на складах, после заявления компании об уходе с российского рынка. Дата распродажи неоднократно переносилась, что заставило переживать миллионы поклонников марки, привыкших за 22 года к скандинавскому минималистскому дизайну, а также возможности приобретать недорогую мебель и предметы домашнего обихода в комфортной атмосфере.
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