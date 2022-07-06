Кто займет нишу IKEA

На днях IKEA анонсировала распродажу товаров, оставшихся на складах, после заявления компании об уходе с российского рынка. Дата распродажи неоднократно переносилась, что заставило переживать миллионы поклонников марки, привыкших за 22 года к скандинавскому минималистскому дизайну, а также возможности приобретать недорогую мебель и предметы домашнего обихода в комфортной атмосфере.