Чего ждать миноритариям от возможного объединения» «Норникеля» и «Русала»

Кажется, никогда за последние 14 лет эта химера российской металлургической отрасли не приобретала столь реальные очертания. Впервые идея создания крупнейшей российской горно-металлургической компании и мирового лидера рынков алюминия, никеля, меди, платины и палладия нашла отклик у основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. В интервью РБК он рассказал, что готов обсудить предложение «Русала» объединить компании.