Протесты сносят правящий клан Шри-Ланки

Готабаю Раджапаксу избрали президентом в 2019 г. после серии страшных терактов в католических церквях страны. Еще не забывшие ужасов гражданской войны, завершившейся в 2009 г., ланкийцы выбрали человека, способного, по их мнению, стабилизировать страну.