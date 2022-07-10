Протесты сносят правящий клан Шри-Ланки

Протесты сносят правящий клан Шри-ЛанкиНепонятно, как будут проходить выборы в разоренной стране
Массовые протесты в Шри-Ланке переросли в настоящее политическое цунами. Толпы демонстрантов атаковали правительственные учреждения и захватили резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. Сам президент успел скрыться.
Готабаю Раджапаксу избрали президентом в 2019 г. после серии страшных терактов в католических церквях страны. Еще не забывшие ужасов гражданской войны, завершившейся в 2009 г., ланкийцы выбрали человека, способного, по их мнению, стабилизировать страну.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам