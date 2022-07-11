Есть ли защита от патентных троллей

Для отраслевых игроков и экспертов судебный кейс «Sqwin SA против Samsung» без преувеличения стал эталонным примером того, как никому не известный патентный тролль может неожиданно поставить под вопрос многомиллионный бизнес гиганта индустрии. Ведь даже далекие от проблематики интеллектуальной собственности люди наверняка слышали о беспрецедентном решении, вынесенном в прошлом году московским арбитражным судом, – о запрете в России продажи всей современной линейки смартфонов Samsung, а также о запрете использования сервиса Samsung Pay, технология которого якобы нарушала патент, принадлежащий Sqwin SA.