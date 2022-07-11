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Есть ли защита от патентных троллей

Распространенная в США практика приживается и в России
Денис Шахов , генеральный директор ГК «Информационные технологии и решения»
Противостоять патентным троллям в России возможно / Андрей Гордеев / Ведомости

19 июля Суд по интеллектуальным правам начнет рассмотрение кассационной жалобы швейцарской компании Sqwin SA на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Фактически это означает, что в громком патентном споре между Sqwin SA и южнокорейским Samsung рано ставить точку.

Для отраслевых игроков и экспертов судебный кейс «Sqwin SA против Samsung» без преувеличения стал эталонным примером того, как никому не известный патентный тролль может неожиданно поставить под вопрос многомиллионный бизнес гиганта индустрии. Ведь даже далекие от проблематики интеллектуальной собственности люди наверняка слышали о беспрецедентном решении, вынесенном в прошлом году московским арбитражным судом, – о запрете в России продажи всей современной линейки смартфонов Samsung, а также о запрете использования сервиса Samsung Pay, технология которого якобы нарушала патент, принадлежащий Sqwin SA.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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