Как управлять компетенциями, когда их на всех не хватает

Тренд последних нескольких лет, когда крупнейшие банки, операторы связи, нефтегазовые, ритейловые и другие корпорации, особенно государственные и квазигосударственные, скупали сотни и тысячи сотрудников с рынка, в нынешней реальности является путем в никуда. В подобной схеме все эти таланты в первую очередь разрабатывают продукты и сервисы для внутренних потребностей корпораций. Соответственно, результаты таких разработок будут недоступны для большинства других игроков рынка. И даже если какой-то из внутренних продуктов становится доступен для рынка, на стратегию корпорации это не влияет: у нее по-прежнему в приоритете остаются разработки для внутреннего заказчика. В то же время на противоположном полюсе находятся стартапы, которые с минимальными ресурсами и в условиях открытой конкуренции способны построить успешные продукты и сервисы.