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Как управлять компетенциями, когда их на всех не хватает

В условиях ограниченных ресурсов рынку нужна ребалансировка
Елена Кузнецова , партнер российской экс-McKinsey
Александра Астахова / Ведомости

Серьезная нехватка профессионалов в различных цифровых нишах сегодня общеизвестный факт. Чтобы компенсировать дефицит кадров и экспертизы, нужно менять подходы к конкурентной борьбе и управлению компетенциями.

Тренд последних нескольких лет, когда крупнейшие банки, операторы связи, нефтегазовые, ритейловые и другие корпорации, особенно государственные и квазигосударственные, скупали сотни и тысячи сотрудников с рынка, в нынешней реальности является путем в никуда. В подобной схеме все эти таланты в первую очередь разрабатывают продукты и сервисы для внутренних потребностей корпораций. Соответственно, результаты таких разработок будут недоступны для большинства других игроков рынка. И даже если какой-то из внутренних продуктов становится доступен для рынка, на стратегию корпорации это не влияет: у нее по-прежнему в приоритете остаются разработки для внутреннего заказчика. В то же время на противоположном полюсе находятся стартапы, которые с минимальными ресурсами и в условиях открытой конкуренции способны построить успешные продукты и сервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных