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Открытый источник вредоносных программ

Вредоносные закладки в софте open source – новейший тренд
Марат Цихмистров , менеджер по информационной безопасности ООО «Акстим» (экс-Accenture)
Волна open source инцидентов пока что не стихает / Unsplash

Количество инцидентов с закладками в программах стремительно выросло за последние несколько месяцев. Причем «заминированные» таким образом open source решения специально нацелены на пользователей из России или Белоруссии. Для этого может применяться IP-адрес или локаль (региональные настройки), которые позволяют идентифицировать пользователей из определенного региона мира. Разумеется, этот метод не может считаться стопроцентно точным.

Одним из самых громких случаев такого рода было обновление пакета для межпроцессного взаимодействия node-ipc, которое затирало содержимое файлов, приводя к существенным потерям важных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных