Открытый источник вредоносных программ

Количество инцидентов с закладками в программах стремительно выросло за последние несколько месяцев. Причем «заминированные» таким образом open source решения специально нацелены на пользователей из России или Белоруссии. Для этого может применяться IP-адрес или локаль (региональные настройки), которые позволяют идентифицировать пользователей из определенного региона мира. Разумеется, этот метод не может считаться стопроцентно точным.