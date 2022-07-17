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Где ждут российский уголь

Емкость рынка стран, не входящих в список «недружественных», позволяет продавать туда угля больше, чем потреблял ЕС
Евгений Ренге , генеральный директор «АСР-углесбыт»
Галопирующий рост цен на нефть и газ вылился в настоящий ренессанс угольной отрасли во всем мире / Андрей Гордеев / Ведомости

25% мирового угольного рынка намерена занять Россия к 2050 г. Об этом в начале июля заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. Сейчас РФ занимает 18% рынка и ждет начала августа – именно тогда должны вступить в силу отдельные положения пятого пакета санкций ЕС, предусматривающего полное эмбарго на поставки угля из России. Если опираться на результаты 2021 г., речь идет о 50 млн т угля всех сортов ежегодно, в том числе 3,7 млн т весьма востребованного европейской промышленностью антрацита.

Значительный дисконт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных