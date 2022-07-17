Где ждут российский уголь

25% мирового угольного рынка намерена занять Россия к 2050 г. Об этом в начале июля заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. Сейчас РФ занимает 18% рынка и ждет начала августа – именно тогда должны вступить в силу отдельные положения пятого пакета санкций ЕС, предусматривающего полное эмбарго на поставки угля из России. Если опираться на результаты 2021 г., речь идет о 50 млн т угля всех сортов ежегодно, в том числе 3,7 млн т весьма востребованного европейской промышленностью антрацита.