Какую бизнес-модель выберут беспилотники

Какую бизнес-модель выберут беспилотникиСейчас в мире продвигаются две основные модели, но есть и третья
Технологии автобеспилотности практически готовы – на это были брошены гигантские программистские ресурсы по всему миру. Теперь, когда битва технологических концепций позади, начинается следующий, не менее интересный этап: соревнование бизнес-моделей.
Сейчас в мире продвигаются две основные модели.
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