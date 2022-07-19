Что сближает Россию, Иран и Турцию

Что сближает Россию, Иран и ТурциюПока между ними возможны только кратковременные взаимовыгодные соглашения
Объявленной целью встречи является урегулирование в Сирии, на фронтах которой представлены все три страны – участницы встречи. Кроме того, главы России и Турции должны обсудить проблему вывоза зерна с Украины. Наверняка будут затронуты и вопросы экономического, а возможно, и военного сотрудничества трех стран.
По главной, сирийской, теме можно ожидать принятия совместных документов, в которых будет говориться о необходимости установления мира и стабильности в этой стране, ликвидации международного терроризма и планах послевоенного восстановления. По сути же, обсуждение прежде всего должно касаться планов расширения турецкой зоны контроля в Северной Сирии, о которых Анкара заявляет вполне откровенно. Тут вопрос в том, насколько Россия и особенно Иран готовы пойти на уступки Турции.