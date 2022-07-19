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Что сближает Россию, Иран и Турцию

Пока между ними возможны только кратковременные взаимовыгодные соглашения
Евгений Трифонов , политолог
KHAMENEI.IR / AFP

Объявленной целью встречи является урегулирование в Сирии, на фронтах которой представлены все три страны – участницы встречи. Кроме того, главы России и Турции должны обсудить проблему вывоза зерна с Украины. Наверняка будут затронуты и вопросы экономического, а возможно, и военного сотрудничества трех стран.

По главной, сирийской, теме можно ожидать принятия совместных документов, в которых будет говориться о необходимости установления мира и стабильности в этой стране, ликвидации международного терроризма и планах послевоенного восстановления. По сути же, обсуждение прежде всего должно касаться планов расширения турецкой зоны контроля в Северной Сирии, о которых Анкара заявляет вполне откровенно. Тут вопрос в том, насколько Россия и особенно Иран готовы пойти на уступки Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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