Что сближает Россию, Иран и Турцию

По главной, сирийской, теме можно ожидать принятия совместных документов, в которых будет говориться о необходимости установления мира и стабильности в этой стране, ликвидации международного терроризма и планах послевоенного восстановления. По сути же, обсуждение прежде всего должно касаться планов расширения турецкой зоны контроля в Северной Сирии, о которых Анкара заявляет вполне откровенно. Тут вопрос в том, насколько Россия и особенно Иран готовы пойти на уступки Турции.