Как санкции ЕС и США ударили по праву собственности

Как санкции ЕС и США ударили по праву собственностиВ евроатлантическом мире больше нет юридической дилеммы в факте ограничения базовых прав человека
19 июля минюст США попросил дать ему полномочия передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине. Именно так заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Эндрю Адамс на слушаниях в юридическом комитете сената.
Всего несколько дней назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что уже в октябре Еврокомиссия примет директиву, позволяющую изымать российские активы в случае обхода санкций, а конфискат будет направляться в фонд восстановления Украины.
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