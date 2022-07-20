Как санкции ЕС и США ударили по праву собственности

19 июля минюст США попросил дать ему полномочия передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине. Именно так заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Эндрю Адамс на слушаниях в юридическом комитете сената.