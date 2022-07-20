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Как санкции ЕС и США ударили по праву собственности

В евроатлантическом мире больше нет юридической дилеммы в факте ограничения базовых прав человека
Антон Именнов , старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
США, вбросившие саму идею экспроприации, давно являются законодательными первопроходцами в этом деле / Brendan Smialowski / AFP

19 июля минюст США попросил дать ему полномочия передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине. Именно так заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Эндрю Адамс на слушаниях в юридическом комитете сената.

Всего несколько дней назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что уже в октябре Еврокомиссия примет директиву, позволяющую изымать российские активы в случае обхода санкций, а конфискат будет направляться в фонд восстановления Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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