Европейские авиапроизводители уступают американским

Проходивший в Фарнборо (Великобритания) с 18 по 22 июля очередной аэрокосмический салон считается вторым по значению смотром мировой авиационной промышленности после проходящего по нечетным годам парижского Ле-Бурже. В этом году салон в Фарнборо впервые проходил в обстановке военной конфронтации в Европе и жесточайших санкций, наложенных Западом на российскую гражданскую авиацию и авиационную отрасль. Впрочем, на (не)участии России в Фарнборо в этом году само по себе это особо не отразилось – ввиду традиционно резко антироссийской позиции британских властей присутствие России в Фарнборо и так было совершенно маргинальным с 2014 г. Российские авиационные отраслевики всегда предпочитали психологически более комфортную парижскую выставку.