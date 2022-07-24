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Европейские авиапроизводители уступают американским

Это продемонстрировал завершившийся авиасалон в Фарнборо
Михаил Барабанов , эксперт Центра анализа стратегий и технологий
Главной новостью на европейском военном авиационном рынке, пришедшейся на время проведения салона в Фарнборо, стало решение правительства Чехии начать переговоры о закупке 24 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II / JUSTIN TALLIS / AFP

Проходивший в Фарнборо (Великобритания) с 18 по 22 июля очередной аэрокосмический салон считается вторым по значению смотром мировой авиационной промышленности после проходящего по нечетным годам парижского Ле-Бурже. В этом году салон в Фарнборо впервые проходил в обстановке военной конфронтации в Европе и жесточайших санкций, наложенных Западом на российскую гражданскую авиацию и авиационную отрасль. Впрочем, на (не)участии России в Фарнборо в этом году само по себе это особо не отразилось – ввиду традиционно резко антироссийской позиции британских властей присутствие России в Фарнборо и так было совершенно маргинальным с 2014 г. Российские авиационные отраслевики всегда предпочитали психологически более комфортную парижскую выставку.

Дух конфликта на Украине незримо витал над Фарнборо. Наиболее значимым фактором, связанным с российской специальной военной операцией, оказывающим влияние на западную авиационную индустрию, стал бурный рост военных расходов стран Европы, уже в большинстве случаев готовых забыть некогда столь значимый для многих государств натовский барьер оборонных расходов в 2% от ВВП и готовых наращивать военные бюджеты до 2,5%, а то и 3% ВВП. Военная аэрокосмическая промышленность должна стать одним из главных бенефициаров этого растущего потока финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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