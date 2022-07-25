ВИЭ не оправдали надежд инвесторов

Первая половина 2022 г. оказалась не лучшей для акций производителей возобновляемой энергии (ВИЭ). Так, S&P Global Clean Energy Index, отражающий ценовую доходность почти сотни ведущих мировых компаний сектора альтернативной энергетики (в том числе из Бразилии, Китая и Индии), снизился на 12% в период с 3 января по 15 июля 2022 г. (с 1361 до 1202 пунктов). Схожая динамика была характерна для NASDAQ OMX Renewable Energy Generation Index и Dow Jones U.S. Renewable Energy Equipment Index, которые снизились за тот же период на 20% (с 3058 до 2441 пункта) и 28% (c 206 до 148 пунктов) соответственно.