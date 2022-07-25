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ВИЭ не оправдали надежд инвесторов

Чем вызвано проседание бумаг производителей чистой энергии
Алексей Мурашев , управляющий директор AM Capital
NWTC

Первая половина 2022 г. оказалась не лучшей для акций производителей возобновляемой энергии (ВИЭ). Так, S&P Global Clean Energy Index, отражающий ценовую доходность почти сотни ведущих мировых компаний сектора альтернативной энергетики (в том числе из Бразилии, Китая и Индии), снизился на 12% в период с 3 января по 15 июля 2022 г. (с 1361 до 1202 пунктов). Схожая динамика была характерна для NASDAQ OMX Renewable Energy Generation Index и Dow Jones U.S. Renewable Energy Equipment Index, которые снизились за тот же период на 20% (с 3058 до 2441 пункта) и 28% (c 206 до 148 пунктов) соответственно.

Иллюзия благополучия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных