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Какими станут маркетплейсы

Благодаря освобождению ниш будут появляться новые крупные игроки
Илья Макаров , генеральный директор компании CS-Cart
Максим Стулов / Ведомости

Обороты маркетплейсов растут по всему миру, но особенно в России. По итогам I квартала 2022 г. Wildberries вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Ozon – на 90%. Тенденция продолжится, но темпы замедлятся. Некоторые компании будут пересматривать свои стратегии: адаптировать или полностью менять бизнес-цели и маркетинговые инструменты, оптимизировать расходы и искать дополнительные источники дохода. Например, Lamoda приостановила строительство склада в Подмосковье и маркетинговые активности, а «Яндекс.Маркет» ввел в ассортимент товары, бывшие в употреблении, чтобы увеличить прибыль с минимальными вложениями.

Благодаря освобождению ниш будут появляться новые крупные маркетплейсы. Этот процесс может привести к переделу рынка. Сейчас в пятерку лидеров входят Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «AliExpress Россия» и Lamoda, их совокупный оборот за 2021 г. составил 1,8 трлн руб. Не исключено, что в 2022 г. на место одного из них придет крупный ритейлер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных