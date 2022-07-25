Какими станут маркетплейсы

Обороты маркетплейсов растут по всему миру, но особенно в России. По итогам I квартала 2022 г. Wildberries вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Ozon – на 90%. Тенденция продолжится, но темпы замедлятся. Некоторые компании будут пересматривать свои стратегии: адаптировать или полностью менять бизнес-цели и маркетинговые инструменты, оптимизировать расходы и искать дополнительные источники дохода. Например, Lamoda приостановила строительство склада в Подмосковье и маркетинговые активности, а «Яндекс.Маркет» ввел в ассортимент товары, бывшие в употреблении, чтобы увеличить прибыль с минимальными вложениями.