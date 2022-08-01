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Ирак может стать жертвой американо-иранского противостояния

Над страной нависла угроза гражданской войны
Евгений Трифонов , политолог
Sabah ARAR / AFP

Политический кризис в Ираке, не прекращающийся с момента проведения парламентских выборов в октябре 2021 г., резко обострился в последнее время. По итогам тех выборов сформировать правительство так и не удалось: самую крупную фракцию составили сторонники аятоллы Муктады ас-Садра, но их оппоненты из проиранских Координационных сил (КС) не дали садристам сформировать правительство. Все последующие месяцы страной управляли временные правительства. В июле КС выдвинули своего кандидата, Мухаммада ас-Судани, на пост премьер-министра – и Ирак взорвался: толпы садристов атаковали правительственные здания. В залах и коридорах парламента бородатые сторонники ас-Садра плясали и делали селфи...

Напряжение в Ираке росло с апреля, когда турецкие войска начали очередную военную операцию в Иракском Курдистане против партизан из Рабочей партии Курдистана. Иракские власти, формируемые КС, ограничились формальными протестами, а ас-Садр потребовал выдворить турок силой. Его сторонники начали громить турецкие магазины и диппредставительства по всему Ираку. В ночь с 26 на 27 июля неизвестные обстреляли из гранатометов турецкое консульство в Мосуле – столице вилайета, населенного этнически близкими туркам туркоманами, который Анкара мечтает если не присоединить, то по крайней мере контролировать де-факто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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