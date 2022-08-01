Ирак может стать жертвой американо-иранского противостояния

Политический кризис в Ираке, не прекращающийся с момента проведения парламентских выборов в октябре 2021 г., резко обострился в последнее время. По итогам тех выборов сформировать правительство так и не удалось: самую крупную фракцию составили сторонники аятоллы Муктады ас-Садра, но их оппоненты из проиранских Координационных сил (КС) не дали садристам сформировать правительство. Все последующие месяцы страной управляли временные правительства. В июле КС выдвинули своего кандидата, Мухаммада ас-Судани, на пост премьер-министра – и Ирак взорвался: толпы садристов атаковали правительственные здания. В залах и коридорах парламента бородатые сторонники ас-Садра плясали и делали селфи...