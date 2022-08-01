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Отчет об утечке персональных данных станет обязательным

Чего ждать от поправок в ФЗ-152 и как подготовиться
Алексей Парфентьев , руководитель отдела аналитики «Серчинформа»
Есть все основания полагать, что вслед за требованием отчетности об утечках государство начнет серьезно за них штрафовать / Евгений Разумный / Ведомости

Прямо перед уходом на летние каникулы Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон и после утверждения у президента он вступит в силу. В теории это значит, что оборот и хранение наших данных станут безопаснее. На практике – что почти 80% операторов персональных данных (ПД) столкнутся с серьезными проблемами.

О чем поправки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных