Отчет об утечке персональных данных станет обязательным

Прямо перед уходом на летние каникулы Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон и после утверждения у президента он вступит в силу. В теории это значит, что оборот и хранение наших данных станут безопаснее. На практике – что почти 80% операторов персональных данных (ПД) столкнутся с серьезными проблемами.