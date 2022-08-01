Внимание к сырьевым экспортерам и потребительскому сектору

Внимание к сырьевым экспортерам и потребительскому секторуВ текущей ситуации к выбору состава портфеля необходимо подходить с особой тщательностью
В условиях отсутствия благоприятных драйверов у ряда голубых фишек, таких как «Лукойл», «Газпром» и Сбербанк (более трети от всего индекса Мосбиржи), наблюдается необычный тренд на потепление к распискам ведущих бизнес в России иностранных эмитентов, которые торгуются на Московской бирже.
На первый взгляд этот тренд можно сравнить с влиянием платформы reddit на американском рынке акций в прошлом году, когда обычные инвесторы смогли двигать котировки отдельных акций на десятки процентов. В России выбор среди акций скромный, и в торгах перестали участвовать нерезиденты, что позволяет таким акциям, как Ozon, X5, VK и др., показывать отличный результат на невысоких объемах.
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