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Внимание к сырьевым экспортерам и потребительскому сектору

В текущей ситуации к выбору состава портфеля необходимо подходить с особой тщательностью
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Основу портфеля сейчас должны занимать потребительский сектор и сырьевые экспортеры / Евгений Разумный / Ведомости

В условиях отсутствия благоприятных драйверов у ряда голубых фишек, таких как «Лукойл», «Газпром» и Сбербанк (более трети от всего индекса Мосбиржи), наблюдается необычный тренд на потепление к распискам ведущих бизнес в России иностранных эмитентов, которые торгуются на Московской бирже.

На первый взгляд этот тренд можно сравнить с влиянием платформы reddit на американском рынке акций в прошлом году, когда обычные инвесторы смогли двигать котировки отдельных акций на десятки процентов. В России выбор среди акций скромный, и в торгах перестали участвовать нерезиденты, что позволяет таким акциям, как Ozon, X5, VK и др., показывать отличный результат на невысоких объемах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных