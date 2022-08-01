Внимание к сырьевым экспортерам и потребительскому сектору

На первый взгляд этот тренд можно сравнить с влиянием платформы reddit на американском рынке акций в прошлом году, когда обычные инвесторы смогли двигать котировки отдельных акций на десятки процентов. В России выбор среди акций скромный, и в торгах перестали участвовать нерезиденты, что позволяет таким акциям, как Ozon, X5, VK и др., показывать отличный результат на невысоких объемах.