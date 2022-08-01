Рекордная жара – наша новая реальность

Наиболее подвержены учащению жарких периодов тропические и субтропические регионы. Протуберанцы жаркого воздуха от субтропических антициклонов иногда долетают и до умеренных широт. Например, в прошлом году на востоке Канады заток такого жаркого воздуха, усиленный локальными эффектами горных долин, поднял температуру до +50 градусов. В 2022 г. досталось Европе. Горячий африканский воздух заходил в Европу и раньше, но из-за глобального потепления он стал еще более жарким. При этом общее смещение субтропических антициклонов к полюсу делает дорогу из центра жары до европейских столиц более короткой. Таким образом температура в Лондоне поднялась до рекордных +40 градусов.