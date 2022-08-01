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Рекордная жара – наша новая реальность

Горячий африканский воздух будет заходить в Европу все чаще
Александр Чернокульский , старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН
По прогнозам климатологов, в случае роста глобальной температуры еще на 0,5 градуса волны тепла станут чаще на треть / Максим Стулов / Ведомости

Метеорологи, которые ведут наблюдения в Европе уже более 300 лет, таких высоких температурных значений еще не видели. Волны жары становятся все более частыми в разных частях света. В мае, например, жара побила месячные рекорды в Индии, в конце весны суточные рекорды отмечались на юге России, а в середине июня – на юго-западе США. Сказывается два эффекта глобального потепления. Один из них – прямой, обусловленный ростом концентрации парниковых газов, которые задерживают тепловое излучение Земли и таким образом греют планету. Другой – косвенный, он обусловлен изменением циркуляции атмосферы, формированием застойных жарких «омутов» в общем воздушном течении.

Наиболее подвержены учащению жарких периодов тропические и субтропические регионы. Протуберанцы жаркого воздуха от субтропических антициклонов иногда долетают и до умеренных широт. Например, в прошлом году на востоке Канады заток такого жаркого воздуха, усиленный локальными эффектами горных долин, поднял температуру до +50 градусов. В 2022 г. досталось Европе. Горячий африканский воздух заходил в Европу и раньше, но из-за глобального потепления он стал еще более жарким. При этом общее смещение субтропических антициклонов к полюсу делает дорогу из центра жары до европейских столиц более короткой. Таким образом температура в Лондоне поднялась до рекордных +40 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных