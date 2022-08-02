Концепция квалифицированных инвесторов не выдержала проверки временем

В рамках объявленных Банком России новаций в области защиты прав розничных инвесторов первый шаг уже сделан – введен временный запрет для неквалифицированных инвесторов совершать сделки с иностранными ценными бумагами. Эффективен ли этот способ защиты в нынешних условиях?