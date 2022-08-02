Концепция квалифицированных инвесторов не выдержала проверки временем

Концепция квалифицированных инвесторов не выдержала проверки временемВсе, что вы знали раньше, считая себя профессионалом, можно забыть
В рамках объявленных Банком России новаций в области защиты прав розничных инвесторов первый шаг уже сделан – введен временный запрет для неквалифицированных инвесторов совершать сделки с иностранными ценными бумагами. Эффективен ли этот способ защиты в нынешних условиях?
Трудно быть «квалом»
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