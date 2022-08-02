Цифровая ипотека нужна рынку как воздух

Тем временем именно ипотека выступает главным драйвером покупки жилья на первичном рынке. По данным Дом.РФ, в 2020 г. 90% жилья в строящихся домах приобретали именно с ее помощью. К настоящему времени ставка кредитов на покупку жилья без господдержки колеблется в интервале 10–11%. Необходимо, чтобы она снизилась до 8% – уровня средней ставки в 2021 г. Также следует принять меры по увеличению лимитов и объемов льготных программ. Если их не принять, спрос на недвижимость не сможет полностью восстановиться. По данным компании «Коллиерз интернешнл», в I квартале 2022 г. спрос на жилье в московских новостройках (без учета проектов элитного класса) сократился на 15%. Кроме того, интерес покупателей смещается в сторону меньших площадей. Многие из них предпочитают не трешки, а двушки. Немало и таких, кто вместо двухкомнатных квартир выбирает однушки, говорят эксперты.