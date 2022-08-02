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Цифровая ипотека нужна рынку как воздух

Помочь строительной отрасли преодолеть кризис в первую очередь может усиленная поддержка государства
Зураб Намчевадзе , старший менеджер ООО «АксТим» / ex-Accenture
Помочь отрасли преодолеть кризис в первую очередь может усиленная поддержка государства, а именно дополнительное субсидирование ипотечных программ / Андрей Гордеев / Ведомости

Падение спроса на ипотечные продукты банков обусловлено рядом факторов. Один из них – объективное снижение реальных доходов россиян. По итогам 2022 г. падение реальных располагаемых доходов может составить 6,8% – такой прогноз дает Минэкономразвития. К падению спроса на ипотеку также привело активное направление россиянами средств во вклады. Всего лишь за два дня в марте одни только клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн руб. ВТБ за первые три дня после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам привлек на рублевые вклады около 900 млрд. Газпромбанк в начале марта сообщал, что каждый час открывает примерно 10 000 новых вкладов.

Тем временем именно ипотека выступает главным драйвером покупки жилья на первичном рынке. По данным Дом.РФ, в 2020 г. 90% жилья в строящихся домах приобретали именно с ее помощью. К настоящему времени ставка кредитов на покупку жилья без господдержки колеблется в интервале 10–11%. Необходимо, чтобы она снизилась до 8% – уровня средней ставки в 2021 г. Также следует принять меры по увеличению лимитов и объемов льготных программ. Если их не принять, спрос на недвижимость не сможет полностью восстановиться. По данным компании «Коллиерз интернешнл», в I квартале 2022 г. спрос на жилье в московских новостройках (без учета проектов элитного класса) сократился на 15%. Кроме того, интерес покупателей смещается в сторону меньших площадей. Многие из них предпочитают не трешки, а двушки. Немало и таких, кто вместо двухкомнатных квартир выбирает однушки, говорят эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных