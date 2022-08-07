Еще одной карабахской войны не будет

Очередное обострение в Нагорном Карабахе заставило мир заговорить об опасности новой войны. Боевые действия действительно произошли: азербайджанские войска нанесли несколько ракетных ударов по позициям армянских сил, после чего заняли господствующие высоты в зоне боевых действий. В Нагорно-Карабахской республике (НКР) объявили частичную мобилизацию.