Еще одной карабахской войны не будет

Еще одной карабахской войны не будетАзербайджан шаг за шагом будет брать под контроль остатки НКР
Очередное обострение в Нагорном Карабахе заставило мир заговорить об опасности новой войны. Боевые действия действительно произошли: азербайджанские войска нанесли несколько ракетных ударов по позициям армянских сил, после чего заняли господствующие высоты в зоне боевых действий. В Нагорно-Карабахской республике (НКР) объявили частичную мобилизацию.
Армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в провокациях и нападениях. 2 августа Минобороны России заявило о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана и перебросило к спорной территории миротворцев.
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