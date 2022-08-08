Что означает обострение кризиса в Косове

Что означает обострение кризиса в КосовеНеспособность Брюсселя повлиять на косовских албанцев подрывает авторитет Евросоюза в глазах Сербии
Новая фаза кризиса в Косове связана с односторонним решением администрации в Приштине, де-факто контролирующей территорию региона, с 1 августа начать замену автомобильных регистрационных номеров, выданных полицией Сербии, на косовские и ввести временные документы для пересекающих границу по сербским личным картам. Непосредственно для сербов, постоянно проживающих на территории автономного края Косово и Метохия, это означает насильственную «натурализацию» в виде последующей необходимости принять идентификационные документы государства, которое они не признают. Вспыхнувшие протесты чуть было не закончились столкновениями сербов с албанским спецназом на севере края.
Применение закона отложили на месяц. В Брюсселе начались переговоры между Белградом и Приштиной. Премьер Косова Альбин Курти называет новые правила «мерами взаимности» и апеллирует к Соглашению о свободе передвижения 2011 г. Благодаря соглашению граждане Косова получили возможность пересекать территорию Сербии с выданными Приштиной документами и регистрационными номерами, которые Белград не признавал с момента одностороннего провозглашения независимости края в 2008 г. Для реализации этого права выдавались временные документы и автономера, а в 2016 г. достигнута договоренность просто заклеивать стикером обозначения косовских институтов на номерах при нахождении на территории под контролем Белграда.