Что означает обострение кризиса в Косове

Применение закона отложили на месяц. В Брюсселе начались переговоры между Белградом и Приштиной. Премьер Косова Альбин Курти называет новые правила «мерами взаимности» и апеллирует к Соглашению о свободе передвижения 2011 г. Благодаря соглашению граждане Косова получили возможность пересекать территорию Сербии с выданными Приштиной документами и регистрационными номерами, которые Белград не признавал с момента одностороннего провозглашения независимости края в 2008 г. Для реализации этого права выдавались временные документы и автономера, а в 2016 г. достигнута договоренность просто заклеивать стикером обозначения косовских институтов на номерах при нахождении на территории под контролем Белграда.