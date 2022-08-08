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Что означает обострение кризиса в Косове

Неспособность Брюсселя повлиять на косовских албанцев подрывает авторитет Евросоюза в глазах Сербии
Анастасия Малешевич , научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Armend NIMANI / AFP

Новая фаза кризиса в Косове связана с односторонним решением администрации в Приштине, де-факто контролирующей территорию региона, с 1 августа начать замену автомобильных регистрационных номеров, выданных полицией Сербии, на косовские и ввести временные документы для пересекающих границу по сербским личным картам. Непосредственно для сербов, постоянно проживающих на территории автономного края Косово и Метохия, это означает насильственную «натурализацию» в виде последующей необходимости принять идентификационные документы государства, которое они не признают. Вспыхнувшие протесты чуть было не закончились столкновениями сербов с албанским спецназом на севере края.

Применение закона отложили на месяц. В Брюсселе начались переговоры между Белградом и Приштиной. Премьер Косова Альбин Курти называет новые правила «мерами взаимности» и апеллирует к Соглашению о свободе передвижения 2011 г. Благодаря соглашению граждане Косова получили возможность пересекать территорию Сербии с выданными Приштиной документами и регистрационными номерами, которые Белград не признавал с момента одностороннего провозглашения независимости края в 2008 г. Для реализации этого права выдавались временные документы и автономера, а в 2016 г. достигнута договоренность просто заклеивать стикером обозначения косовских институтов на номерах при нахождении на территории под контролем Белграда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных