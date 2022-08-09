Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Кокаин вместо нефти

Новый президент Колумбии призвал легализовать наркотики и отказаться от добычи углеводородов
Евгений Трифонов , политолог
Планы Петро в ближайшей перспективе, скорее всего, неосуществимы / Juan BARRETO / AFP

Новый президент Колумбии Густаво Петро был приведен к присяге 8 августа. «Пылающий континент» получил очередного левого главу государства, а США лишились старейшего и важнейшего союзника. В своей инаугурационной речи Петро пообещал бороться с неравенством, заключить мир с повстанческими группировками, интегрировать в общество «исключенных» – темнокожих, индейцев, женщин и малообеспеченные слои населения, а также начать переход к зеленой экономике. Самым серьезным заявлением нового президента стал призыв к мировому сообществу декриминализировать наркотики. «Пришло время принять новую международную конвенцию, которая признает, что война с наркотиками потерпела поражение, – сказал Петро. – Конечно, мир возможен. Но это зависит от того, будет ли нынешняя политика в отношении наркотиков заменена решительными мерами, предотвращающими потребление в развитых обществах».

Да, война с наркотиками, которую мир ведет уже больше 40 лет, как минимум не привела к успеху. Ведущие поставщики наркотиков на мировой рынок – Колумбия, Мексика, Афганистан и Мьянма – наращивают производство, несмотря на военные кампании против наркопроизводителей. Что с этим делать, непонятно. Но к легализации рынка наркотиков человечество явно не готово: свободная продажа героина, кокаина и метамфетамина способна просто выкосить население планеты. На данный момент проблема наркотиков, к несчастью, не имеет решения. И Петро, призывающий к «решительным мерам» против потребления наркотиков в развитых странах, не конкретизирует, какими могут быть эти меры. Кроме казни за хранение наркотиков, практикующейся в Сингапуре, никакие эффективные меры не известны. Да и Сингапур под давлением возмущенного мирового сообщества был вынужден смягчить наказание (последняя казнь за торговлю наркотиками там состоялась три года назад).

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных