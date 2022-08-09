Кокаин вместо нефти

Да, война с наркотиками, которую мир ведет уже больше 40 лет, как минимум не привела к успеху. Ведущие поставщики наркотиков на мировой рынок – Колумбия, Мексика, Афганистан и Мьянма – наращивают производство, несмотря на военные кампании против наркопроизводителей. Что с этим делать, непонятно. Но к легализации рынка наркотиков человечество явно не готово: свободная продажа героина, кокаина и метамфетамина способна просто выкосить население планеты. На данный момент проблема наркотиков, к несчастью, не имеет решения. И Петро, призывающий к «решительным мерам» против потребления наркотиков в развитых странах, не конкретизирует, какими могут быть эти меры. Кроме казни за хранение наркотиков, практикующейся в Сингапуре, никакие эффективные меры не известны. Да и Сингапур под давлением возмущенного мирового сообщества был вынужден смягчить наказание (последняя казнь за торговлю наркотиками там состоялась три года назад).