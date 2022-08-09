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Какие вызовы стоят перед отечественной квантовой индустрией

Бездействие в конкуренции создаcт угрозу национальной безопасности страны
Альберт Ефимов , вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка
AFP

Как построить онлайн-модель погоды всей планеты или оптимизировать путь десятков тысяч курьеров по всей стране? Обычный компьютер сможет решить такие задачи через десятки лет. А квантовому вычислителю потребуются минуты. 40 лет назад нобелевский лауреат Ричард Фейнман заметил, что точное моделирование реального мира возможно лишь квантовым компьютером. Похоже, сегодня его провидческое замечание начинает обретать конкретные очертания.

В то время как в традиционном компьютере бит имеет два отдельных состояния (0 или 1), в квантовом есть кубит, в котором 0 и 1 могут находиться одновременно в состоянии так называемой суперпозиции. Именно кубиты дают квантовым компьютерам два удивительных свойства. Во-первых, невероятную параллелизацию вычислений, недоступную для всех видов традиционных компьютеров. Это свойство рождает целый класс новых алгоритмов, их еще называют «квантово-вдохновленными». Во-вторых, вычислительную мощность, которая экспоненциально зависит от количества кубитов. В качестве компонентов таких компьютеров используются отдельные частицы – ионы, нейтральные атомы, фотонные чипы или сверхпроводники. Сейчас популярнее всего прототипы квантовых компьютеров на сверхпроводниках, но, возможно, более перспективным строительным материалом новых квантовых технологий будет именно старый добрый кремний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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