Платформы – новый двигатель занятости и импортозамещения

Платформы – новый двигатель занятости и импортозамещенияНа данный момент доля платформенной экономики в структуре ВВП уже превышает 1,5%
По степени негативного эффекта санкционное давление последних месяцев можно сравнить с экономическим кризисом, развившимся вследствие пандемии, – замедляются все процессы, которые способствовали развитию экономики, растет уровень безработицы, а предпринимательская активность в целом ряде секторов снижается. Банк России прогнозирует падение уровня ВВП на 6%.
При этом, согласно исследованию РГСУ, платформенная экономика и ее возможности по обеспечению занятости населения могут помочь смягчить падение уровня ВВП с 6 до 5,4%.
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