Платформы – новый двигатель занятости и импортозамещения

По степени негативного эффекта санкционное давление последних месяцев можно сравнить с экономическим кризисом, развившимся вследствие пандемии, – замедляются все процессы, которые способствовали развитию экономики, растет уровень безработицы, а предпринимательская активность в целом ряде секторов снижается. Банк России прогнозирует падение уровня ВВП на 6%.