Чем государство может помочь IT-отрасли

Чем государство может помочь IT-отраслиОжидаются быстрые шаги по созданию дополнительного спроса на отечественное ПО
Россия успешно проведет импортозамещение ПО, и масштабные задачи привлекут в страну часть уехавших айтишников. Это случится, если правительство сосредоточит внимание госструктур на выполнении профильных задач, а частный бизнес будет всемерно помогать, создавая тиражируемые IT-решения и продукты.
Пакет льгот для IT-компаний, своевременно принятый в 2022 г., позволил многим бизнесам выжить. Благодаря этому IT-рынок в России сейчас существует и развивается. Теперь от айтишников ждут прорыва. И среди чиновников снова идут обсуждения, какие бы льготы еще предложить IT-отрасли.
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