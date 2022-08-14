Чем государство может помочь IT-отрасли

Пакет льгот для IT-компаний, своевременно принятый в 2022 г., позволил многим бизнесам выжить. Благодаря этому IT-рынок в России сейчас существует и развивается. Теперь от айтишников ждут прорыва. И среди чиновников снова идут обсуждения, какие бы льготы еще предложить IT-отрасли.