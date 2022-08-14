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Чем государство может помочь IT-отрасли

Ожидаются быстрые шаги по созданию дополнительного спроса на отечественное ПО
Владимир Арлазаров , генеральный директор компании Smart Engines
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия успешно проведет импортозамещение ПО, и масштабные задачи привлекут в страну часть уехавших айтишников. Это случится, если правительство сосредоточит внимание госструктур на выполнении профильных задач, а частный бизнес будет всемерно помогать, создавая тиражируемые IT-решения и продукты.

Пакет льгот для IT-компаний, своевременно принятый в 2022 г., позволил многим бизнесам выжить. Благодаря этому IT-рынок в России сейчас существует и развивается. Теперь от айтишников ждут прорыва. И среди чиновников снова идут обсуждения, какие бы льготы еще предложить IT-отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных