Отстроить фармрынок во время санкций

После введения Западом санкций ряд крупных мировых фармкомпаний заявили о сокращении финансовой и инвестиционной активности в России. Без лекарств мы, конечно, не останемся. Все, что сейчас зарегистрировано на территории РФ и уже продается, никуда не денется. Препараты, которые будут зарегистрированы в странах ЕАЭС, смогут обращаться и в России.