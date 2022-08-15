Отстроить фармрынок во время санкций

Отстроить фармрынок во время санкцийКак восстановить номенклатуру жизненно важных препаратов
После введения Западом санкций ряд крупных мировых фармкомпаний заявили о сокращении финансовой и инвестиционной активности в России. Без лекарств мы, конечно, не останемся. Все, что сейчас зарегистрировано на территории РФ и уже продается, никуда не денется. Препараты, которые будут зарегистрированы в странах ЕАЭС, смогут обращаться и в России.
Перед Министерством здравоохранения и российскими фармкомпаниями стоит задача обеспечить стране лекарственный суверенитет, т. е. снизить зависимость от импорта на всех этапах производства лекарств – начиная от интермедиатов для производства фармацевтических субстанций.
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