Частотный вопрос испортил отрасль

Нет в России ни одного эксперта по мобильным сетям, который бы не знал про вечную боль наших сотовых операторов из-за катастрофического дефицита радиочастотного спектра. Об этом можно кричать во весь голос или подавленно молчать, но шансы выбраться из этого «частотного ада» с каждым годом уменьшаются. Надо признать горькую правду: из-за невыдачи новых частот с начала 2010-х гг. развитие сотовой связи в РФ почти остановилось. После выполнения «Союзом ЛТЕ» своей исторической миссии по распределению национального частотного ресурса 4G «на четверых» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) ничего существенного за последние 10–12 лет в мобильной связи не произошло. Отрасль как будто законсервировалась: ни нового спектра, ни новых игроков, ни нового поколения связи. Пришла пора выходить из спячки, тем более что предпосылки к этому появились, и их количество растет с каждым днем.