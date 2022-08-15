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Частотный вопрос испортил отрасль

Почему развитие сотовой связи в РФ почти остановилось
Виталий Шуб , руководитель Лидирующего исследовательского центра по технологиям 5G на базе «Сколтеха»
Евгений Разумный / Ведомости

Нет в России ни одного эксперта по мобильным сетям, который бы не знал про вечную боль наших сотовых операторов из-за катастрофического дефицита радиочастотного спектра. Об этом можно кричать во весь голос или подавленно молчать, но шансы выбраться из этого «частотного ада» с каждым годом уменьшаются. Надо признать горькую правду: из-за невыдачи новых частот с начала 2010-х гг. развитие сотовой связи в РФ почти остановилось. После выполнения «Союзом ЛТЕ» своей исторической миссии по распределению национального частотного ресурса 4G «на четверых» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) ничего существенного за последние 10–12 лет в мобильной связи не произошло. Отрасль как будто законсервировалась: ни нового спектра, ни новых игроков, ни нового поколения связи. Пришла пора выходить из спячки, тем более что предпосылки к этому появились, и их количество растет с каждым днем.

За пригоршню мегагерц

Перефразируя Булгакова, можно сказать: «Частотный вопрос испортил отрасль». Как скудные квадратные метры жилья в огромнейшей стране мира деформировали мировоззрение советского гражданина, так и скромная пригоршня мегагерц на сотового оператора не позволяла российским сетям LTE сократить отставание от развитых рынков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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