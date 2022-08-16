Кого спасет параллельный импорт

Еще с 2000-х гг. в России постепенно выстраивалась схема, которая позволяла избежать неуправляемого завоза электроники в страну. Эта схема обеспечивала собираемость налогов, поставщики и производители получали возможность бороться с контрафактом и регулировать товарные потоки и цены между макрорегионами.