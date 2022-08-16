Кого спасет параллельный импорт

Кого спасет параллельный импортВ краткосрочной перспективе он будет полезен везде, где есть дефицит
Весной 2022 г. Россия легализовала параллельный импорт в отношении отдельных категорий товаров. Но эксперты по-прежнему спорят, станет ли такой шаг решением хотя бы части задач, остро стоящих перед страной.
Еще с 2000-х гг. в России постепенно выстраивалась схема, которая позволяла избежать неуправляемого завоза электроники в страну. Эта схема обеспечивала собираемость налогов, поставщики и производители получали возможность бороться с контрафактом и регулировать товарные потоки и цены между макрорегионами.
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