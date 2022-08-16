Как военные США проникли в Таджикистан

Как военные США проникли в ТаджикистанПриглашение Душанбе американской армии в Припамирье связано с Афганистаном
Учения Regional Cooperation («Региональное сотрудничество») в Таджикистане, в которых участвуют военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, вызвали вопросы: что делают американцы в стране – члене Организации Договора о коллективной безопасности?
Приглашение Душанбе американских военных в Припамирье связано с Афганистаном. Нельзя забывать, что Таджикистан – единственная страна региона (да, пожалуй, и мира), официально считающая афганский «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) своим врагом.
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