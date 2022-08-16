Как военные США проникли в Таджикистан

Учения Regional Cooperation («Региональное сотрудничество») в Таджикистане, в которых участвуют военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, вызвали вопросы: что делают американцы в стране – члене Организации Договора о коллективной безопасности?