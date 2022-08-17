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Число покупателей элитной недвижимости может увеличиться

Это связано с тем, что уход иностранных компаний приведет к росту количества предпринимателей
Игорь Егоров , директор по развитию бизнеса департамента городской недвижимости Knight Frank Russia
Число покупателей элитной недвижимости может увеличиться / Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня в связи с усилившейся экономической турбулентностью, когда горизонт планирования крайне ограничен, появляются опасения о перспективах развития сегмента высокобюджетного жилья. Но несмотря на временные трудности, говорить о значительном снижении девелоперской активности было бы необъективно. Во-первых, сегмент элитной жилой недвижимости – согласованная система, в которой задействованы тысячи людей, это индустрия, предполагающая наличие определенных финансовых программ, разработанных регламентов и получающая государственную поддержку как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. Данный механизм не может просто остановиться.

Во-вторых, на рынке не наблюдаются факторы, указывающие на коллапс в отрасли. Хотя в краткосрочной динамике текущего года спрос снизился на 40%, не стоит забывать, что последние два года были рекордными с точки зрения рыночной активности. Если сравнить текущие показатели с аналогичными данными 2020 г., станет очевиден рост количества сделок в сегменте примерно на 36%, что демонстрирует положительную динамику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных