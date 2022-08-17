Число покупателей элитной недвижимости может увеличиться

Сегодня в связи с усилившейся экономической турбулентностью, когда горизонт планирования крайне ограничен, появляются опасения о перспективах развития сегмента высокобюджетного жилья. Но несмотря на временные трудности, говорить о значительном снижении девелоперской активности было бы необъективно. Во-первых, сегмент элитной жилой недвижимости – согласованная система, в которой задействованы тысячи людей, это индустрия, предполагающая наличие определенных финансовых программ, разработанных регламентов и получающая государственную поддержку как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. Данный механизм не может просто остановиться.