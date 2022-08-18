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«Ночной режим»: поэтика снов и суровая реальность

В прокат вышел оригинальный фильм Kion – фантастический триллер о проникновении в чужие сны
Роман Черкасов , кинокритик
Авторам фильма «Ночной режим» удалось справиться с амбициозной задачей – сделать качественный триллер, ненавязчиво развернув его в уверенное фэнтези / МТС Медиа

Молодой фотограф Рома (Павел Табаков, известный по сериалам «Беспринципные», «Колл-центр») собирается жениться на девушке Ире (Екатерина Шумакова, известная по сериалу «Подкидыш»), но, проснувшись наутро после вечеринки, обнаруживает вокруг себя четыре окровавленных трупа. Ира в ужасе кричит, ее откуда-то взявшийся здесь отец-бизнесмен гневно сверкает очками, Рому обвиняют в убийстве, сам он ничего не помнит и ничего не понимает. Да еще и какой-то посторонний мужик (Андрей Мерзликин – Димон из «Бумера»), которого, кажется, никто, кроме героя, не видит, шепчет ему на ухо: «Это твой кошмар».

«Ты кто такой?» – спрашивает Рома, когда мужик вновь появляется перед дверью его тюремной камеры. «Зови меня Учитель, что ли», – смущенно отвечает тот. Чтобы найти настоящего убийцу, неожиданный наставник учит героя проникать в чужие сны и подавленные воспоминания. Взамен он просит помочь вызволить его жену из Ада, который, к слову сказать, существует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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