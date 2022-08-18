«Ночной режим»: поэтика снов и суровая реальность

«Ночной режим»: поэтика снов и суровая реальностьВ прокат вышел оригинальный фильм Kion – фантастический триллер о проникновении в чужие сны
Молодой фотограф Рома (Павел Табаков, известный по сериалам «Беспринципные», «Колл-центр») собирается жениться на девушке Ире (Екатерина Шумакова, известная по сериалу «Подкидыш»), но, проснувшись наутро после вечеринки, обнаруживает вокруг себя четыре окровавленных трупа. Ира в ужасе кричит, ее откуда-то взявшийся здесь отец-бизнесмен гневно сверкает очками, Рому обвиняют в убийстве, сам он ничего не помнит и ничего не понимает. Да еще и какой-то посторонний мужик (Андрей Мерзликин – Димон из «Бумера»), которого, кажется, никто, кроме героя, не видит, шепчет ему на ухо: «Это твой кошмар».
«Ты кто такой?» – спрашивает Рома, когда мужик вновь появляется перед дверью его тюремной камеры. «Зови меня Учитель, что ли», – смущенно отвечает тот. Чтобы найти настоящего убийцу, неожиданный наставник учит героя проникать в чужие сны и подавленные воспоминания. Взамен он просит помочь вызволить его жену из Ада, который, к слову сказать, существует.