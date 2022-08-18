«Ночной режим»: поэтика снов и суровая реальность

Молодой фотограф Рома (Павел Табаков, известный по сериалам «Беспринципные», «Колл-центр») собирается жениться на девушке Ире (Екатерина Шумакова, известная по сериалу «Подкидыш»), но, проснувшись наутро после вечеринки, обнаруживает вокруг себя четыре окровавленных трупа. Ира в ужасе кричит, ее откуда-то взявшийся здесь отец-бизнесмен гневно сверкает очками, Рому обвиняют в убийстве, сам он ничего не помнит и ничего не понимает. Да еще и какой-то посторонний мужик (Андрей Мерзликин – Димон из «Бумера»), которого, кажется, никто, кроме героя, не видит, шепчет ему на ухо: «Это твой кошмар».